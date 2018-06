Gangelt-Breberen - „Niko-News“: Lernen vom Profi

Gangelt-Breberen. Wenn die Geilenkirchener Zeitung in ein paar Jahren wieder Mitarbeiter braucht, kann man sicherlich auf die 14 Jungs und Mädels zurückgreifen, die aktuell in der Nikolaus-Schule in Breberen im Rahmen der Projektwoche an der Schreibwerkstatt teilnehmen.

Das schreiben die Schüler zum Interview mit Karl-Heinz Hamacher Wir Alina und Emma von den Niko-News haben den Reporter Herrn Hamacher zu uns eingeladen, um ihm ein paar Fragen zu stellen. Herr Hamacher ist schon seit 40 Jahren Reporter, aber ist jetzt im Ruhestand. Trotzdem freut er sich immer auf Aufträge, die heute weniger Stress bedeuten. An seinem Beruf mag er die Abwechslung, die verschiedenen Leute und dass es immer neue Themen sind. Ein guter Reporter hat für ihn die folgenden Eigenschaften: Neugier, Interesse und immer ein offenes Ohr. Wichtig ist auch, dass ein Reporter die Menschen, mit denen er spricht, immer ausreden lässt. Insgesamt hat Herr Hamacher schon rund 800 Interviews geführt. Am liebsten interviewt er ältere Menschen, weil sie so viel erlebt haben. Die Tipps die er uns für unsere Schülerzeitung gegeben hat sind: eine gute Vorbereitung, immer neugierig und kreativ sein und aus Antworten neue Fragen stellen. Auf einem guten Foto sieht man immer die Person und die Geschichte. Dank ihm wird unsere Zeitung eine Sensation.

Auf die Frage, wer denn von ihnen Bücher liest, schnellen ausnahmslos alle Finger in die Höhe – ein weiteres Zeichen, das Hoffnung macht.

Ziel dieser Gruppe ist es, in einer Woche eine Schülerzeitung fertigzustellen. Dazu hatte man sich einen „echten“ Reporter unserer Zeitung eingeladen, um sich über den Beruf im Allgemeinen, über Interview-Technik und allerlei Details zu informieren.

Dass die Lehrerin Sandra Jansen für die Schülerzeitung interviewt wird, steht schon fest, auch soll über die verschiedenen Projektgruppen berichtet werden. Jeweils Zweierteams machen sich dazu auf den Weg durch die Schule, um Fakten und Fotos zu sammeln. Auch soll es eine Witzecke in der Zeitung geben.

Beim Witzeerzählen zur Probe staunte Schul- und Projektleiterin Claudia Seidel nicht schlecht: „Da müssen wir noch mal drüber reden“, verpackte sie vorsichtig, dass wohl nicht jeder Witz den Weg in die Schülerzeitung finden wird.

Alle vier Jahre wieder

„Handwerker“ lautet die Überschrift über dieser Projektwoche, die alle vier Jahre an der Nikolausschule stattfindet. Natürlich ist auch das Schreiben ein Handwerk, so wie etwa die Imkerei auch.

Es soll, dem Schulnamen entsprechend, ein Nikolaus-Mosaik entstehen, Stempel hergestellt und Spiele und Spielfelder selber entworfen werden. An der Kugelbahn für den Pausenhof werden auch die Schüler, die nach den Sommerferien in die erste Klasse kommen, ihre Freude haben, ebenso wie an den Geburtstagsstühlen, von denen in jeder Klasse einer stehen soll.

Der Schulzaun wird außerdem verschönert, Vogelhäuschen und Goba-Schläger werden gebaut, und künstlerisch können sich einige Kinder mit Acrylfarben ausprobieren.

Bis zuletzt – das ist bei der richtigen Zeitung nicht anders – haben die Reporter an der „Niko-News“ gearbeitet. Sie wurde dann am Freitag im Rahmen des Präsentationstages verkauft.

Dabei wurde dann auch alles aus der handwerklichen Woche vorgestellt, und die Schulneulinge, die besonders eingeladen waren, konnten sich anschauen, was in vier Jahren auch auf sie selbst zukommt.