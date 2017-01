Übach-Palenberg.

Wer auch immer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass Freunde und Akteure in der klassischen Musik zum Lachen in den Keller gehen, und der Lebensfreude abschwören, den strafte das jüngste Neujahrskonzert in Übach-Palenberg Lügen. Im wieder einmal ausverkauften Pädagogischen Zentrum (PZ) an der Otto-von-Hubach-Straße trat nun schon zum 21. Mal in Folge die Junge Philharmonie Köln auf.