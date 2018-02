Übach-Palenberg - Neugestaltung des Übacher Zentrums: In drei Jahren zum neuen Rathausplatz

Übach-Palenberg.

Es soll ja Zeitgenossen geben, die sich am liebsten den blauen Himmel ansehen, wenn sie durch unsere Welt spazieren, im Struwwelpeter wurde ihnen in Person des Hans Guck-in-die-Luft ein literarisches Denkmal gesetzt. Achtung, Spoiler: Der Protagonist plumpst am Ende in einen Kanal.