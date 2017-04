Übach-Palenberg.

Wer in diesen Tagen an der Vorderseite des Familienzentrums „Meragel“ an der Theodor-Seipp-Straße entlangspaziert, sieht dort ein neues Häuschen. Es ist eine Holzhütte, beinahe unscheinbar im Äußeren, aber mit viel Inhalt und einer Bedeutung, die über ein paar Quadratmeter sicherlich herausreicht.