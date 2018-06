Übach-Palenberg.

Die Werbegemeinschaft Palenberg geht mit einem neuen Vorstand ans Werk. Nachdem eine erste Wahl in diesem Jahr an formellen Hürden gescheitert war – das Amtsgericht hob die Entscheidung auf –, klappte es nun besser, und Edgar Busch wurde bei der Mitgliederversammlung in der Eventlocation Kupferschmiede zum 1. Vorsitzenden gewählt.