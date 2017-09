Geilenkirchen-Gillrath.

Wer in den nächsten Monaten von Teveren nach Gangelt fahren möchte, hat Pech. Nicht, weil es in den Orten nicht wunderschön wäre. Im Gegenteil. Nur die Fahrt in beide Richtungen wird ab kommenden Montag, 11. September, erheblich erschwert. Der Grund: Wegen der Erneuerung der Straßendecke wird die Ortsdurchfahrt Gillrath bis Mitte November komplett gesperrt sein. Darauf weist der Landesbetrieb Straßenbau NRW hin.