Gangelt - Neue Stolpersteine mahnen in Gangelt

Gangelt. Mit der Verlegung der letzten 13 Gedenksteine vor dem Haus Nr. 4 in der Hanxler Straße – direkt am Heinsberger Tor – und vor dem Haus Nr. 11 in der Sittarder Straße am Freitag, 2. Februar, um 9 Uhr, schließt sich ein Kreis, der sich vor zwei Jahren in Gangelt öffnete.

Damals wurden die ersten 14 mentalen Stolpersteine in die Bürgersteige gelegt, und im Februar 2017 folgten weitere 15 mit markanter Messingoberfläche und den eingestanzten Daten der jüdischen Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft.

Die engagierte Teilnahme der Gangelter Bevölkerung und der Gangelter Schulen war ein sehr positives Zeichen für die Mitglieder des Initiativkreises „Stolpersteine helfen … auch in Gangelt“.

Jeder, der diese Inschriften lese, spüre ihre mahnende Aufforderung: Niemals dürfen sich solche Verbrechen eines Unrechtsstaates gegen seine eigenen Bürger und gegen andere Menschen wiederholen, so die Vereinsmitglieder.

Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder Lehrer und Schüler der Gangelter Schulen an diesem Gedenktag. Sie werden Berichte über das Schicksal der Familie Hertz und der Familie Rosendahl vortragen. Zur Sicherheit der Gäste werden in beiden Straßen umfangreiche Absperrungen durchgeführt.