Neue Säule: Tihange abschalten

Geilenkirchen. Viele Menschen in Geilenkirchen und Umgebung wünschen sich, dass das belgische Atomkraftwerk Tihange endlich abgeschaltet wird. Ab dem 10. März kann jeder Bürger und jede Bürgerin den Schalter schon einmal symbolisch umlegen.

Dann steht in der Geilenkirchener Passage an der Konrad-Adenauer-Straße die erste „Tihange AUS-schalten“ Säule im Kreis Heinsberg. Die Säule in der Innenstadt von Geilenkirchen ist dann bereits neben den fünf Säulen, die in der Städteregion Aachen aufgestellt sind, die sechste ihrer Art.

Die Säule in Geilenkirchen ist ausschließlich spendenfinanziert und belastet somit nicht den städtischen Haushalt. Zur offiziellen Einweihung, die am Freitag, 10. März, um 11 Uhr in Geilenkirchen in der Passage an der Konrad-Adenauer-Straße stattfindet, ist jedermann herzlich eingeladen.

Jede Ausschaltbewegung wird an den Objekt-Säulen gezählt und auf einem Display sichtbar gemacht. Um den gezeigten Protest entsprechend zu platzieren, werden die Zahlen wöchentlich an die belgische Regierung weitergeleitet.