Gangelt.

Der Gemeindekindergarten Villa Kunterbunt in Stahe wird um eine U3-Gruppe mit zehn Plätzen erweitert. Gangelts Bürgermeister Bernhard Tholen erläuterte im Kulturausschuss, dass die neue U3-Gruppe in einem Gebäude an der Rodebachstraße 44 untergebracht werden soll.