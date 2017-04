Übach-Palenberg.

Die SPD-Fraktion kritisiert den Antrag der CDU, in Zusammenhang mit dem Marienberger Neubaugebiet ein Artenschutzgutachten in Auftrag zu geben. Alf-Ingo Pickartz, Vorsitzender des Stadtverbands und neuerdings auch der Fraktion, bezeichnete den Vorstoß in einer Mitteilung als „Unfug“. Schließlich sei im Rahmen der Bauleitplanung ohnehin ein Umweltbericht erforderlich.