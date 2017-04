Übach-Palenberg.

In der Diskussion um das geplante Neubaugebiet in Marienberg will die CDU die Verwaltung damit beauftragen, ein Artenschutzgutachten erstellen zu lassen. Dieses soll dann dem Bauausschuss vorgelegt werden und als Diskussionsgrundlage dienen, wenn es um die Zukunft des Areals zwischen Grenzweg, Waubacher Weg und deutsch-niederländischer Grenze geht.