Cittaslow: Konzept, Satzung und Ziele

Cittaslow ist eine Bewegung, in der sich Städte zu einer „Internationalen Vereinigung der lebenswerten Städte“ zusammengefunden haben. Aktuell gehören 15 Städte in Deutschland der Vereinigung an. Gangelt möchte Nummer 16 werden.

Der Vereinssitz ist Hersbruck. Die Mitgliedschaft in der nationalen Städtevereinigung schließt die Mitgliedschaft in der internationalen Städtevereinigung mit ein.

Laut Vereinssatzung hat sich Cittaslow die Entwicklung und die Steigerung der Lebensqualität als Ziel gesetzt. Besonderes Augenmerk wird gelegt auf: nachhaltige Stadtentwicklung, Erhalt von regionaltypischen Stadtbildern und Kulturlandschaften, Verbesserung der Umweltqualität, Förderung und Erhalt regionaler Wirtschaftskreisläufe, Förderung regionaler Besonderheiten und Produkte, Förderung von Regionalbewusstsein, Gastfreundschaft und internationaler Austauschs, kulturelle Traditions- und Brauchtumspflege, Schaffung eines Bewusstseins für Geschmack und Qualität der Ernährung und Förderung traditioneller Esskultur.

Das Konzept zielt darauf ab, dass wir in einer Zeit leben, in der ein Großteil des Wissens per Mausklicken erreichbar ist. Gleichzeitig strebt die Wirtschaft danach, zu globalisieren, zu fusionieren und Kulturen, Gesellschaften sowie Machtstreben zu nivellieren.

Die von Carlo Petrini initierte Slow Food-Bewegung und das Bauernnetzwerk Terra Madre zeigen, wie es trotzdem möglich ist, kleinere Städte und Gemeinden hervorzuheben. Sie nutzen das Internet positiv, um Erfahrungen, Kulturen sowie innovative Ideen und Projekte auszutauschen.

Auf diesem fruchtbaren Boden entstand Cittaslow, ein internationales Netzwerk, das an Slowfood anknüpft und im Oktober 1999 in Orvieto, Italien, gegründet wurde. Mit einem Netzwerk, das sich über 25 Länder erstreckt, ist Cittaslow heute das internationale Markenzeichen für Städte und Gemeinden, die sich um eine höchstmögliche Lebensqualität für ihre Bürger, Unternehmer und Gäste bemühen.

Jede Stadt, die beitreten möchte, muss zunächst einen umfangreichen Katalog unterschiedlichster Kriterien erfüllen, deren Einhaltung von einer Kommission überprüft wird. Nach vier Jahren erfolgt eine Rezertifizierung. Gemeinsame Veranstaltungen sowie der Austausch von Erfahrungen stehen bei Cittaslow Deutschland im Vordergrund.

