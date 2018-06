Gangelt-Birgden - Nachwuchs-Förderung ist dem Tambourcourps das wichtigste Anliegen

Gangelt-Birgden. Das Tambourcorps „Vorwärts 1923 Birgden“ feiert am kommenden Wochenende sein 95-jähriges Bestehen. Vom 30. Juni bis 1. Juli steht dann das jährlichen Sommerfest unter dem Motto des Jubiläums. 16 befreundete Spielmannszüge werden teilnehmen, und die Mitglieder des Vereins hoffen auf reges Interesse aus der Bevölkerung.

Das Jubiläum beginnt am Samstag, 30. Juni, um 18 Uhr unter Beteiligung des Musikvereins, der Schützenbruderschaft und aller geladenen Birgdener Ortsvereinen mit dem Zug zum Ehrenmal zur Ehrung der Gefallenen, Vermissten und Verstorbenen. Anschließend werden die Feierlichkeiten auf dem Vorplatz des Birgdener Vereinshauses beginnen

Am Sonntag, 1. Juli, beginnen die Feierlichkeiten mit dem Kirchgang. Daran schließt sich der Frühschoppen an.

Ab 13 Uhr werden die Gastvereine mit klingendem Spiel auf dem Festplatz erwartet, und um 14 Uhr beginnt der Aufzug. Vorher werden jedoch noch die Ehrengäste am Vereinslokal „Gaststätte Krückel“ abgeholt und ziehen dann gemeinsam mit den übrigen Zugteilnehmern über die Bahnhofstraße, abbiegend in die Weberstraße und Geilenkirchener Straße zurück zu großen Pley, wo sich der Vorbeimarsch anschließt.

Dort beginnt dann das Bühnenspiel der Gastvereine, wozu Kaffee, Kuchen, gekühlte Getränke und Leckeres vom Grill serviert werden. Auch werden einige Mitgliedes des Tambourcorps vom Ehrenvorsitzenden des Volksmusikerbundes des Kreises Heinsberg, Heinrich Aretz, zusammen mit dem Vorsitzenden Hans-Leo Schuhwirth geehrt.

Märsche und Konzertmusik

„Vorwärts“ wurde 1923 gegründet und sucht nun, nach vielen erfolgreichen Jahren, händeringend neue Mitglieder, die mit Marsch- und konzertanter Musik die Birgdener Bevölkerung weiterhin gut unterhalten wollen. Hierzu bitten die Verantwortlichen des Vereins um Anmeldung von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, die den Verein unterstützen und wieder in eine erfolgreiche Spur führen wollen.

Die des Vereins reichen bis zur Jahrhundertwende 1900 zurück. Damals reichten zur Gründung des Vereins die Mittel noch nicht aus. In den Jahren 1900 bis 1906 zogen drei junge Männer mit einer Trommel und zwei Flöten durch Birgden, um die Schützen bei den Kirmesveranstaltungen zu begleiten. Bis zum Jahre 1922 hatten trotz der Kriegswirren immer mehr Männer Spaß an der Spielmannsmusik, so dass 1923 der Verein mit Statuten und einem verantwortlichen Vorstand gegründet wurde.

Sehr stark war der Verein in den Jahren von 1960 bis 1978 besetzt. Unbestrittener Höhepunkt war die bisher einzige Teilnahme beim Weltmusikfest in Kerkrade/NL, wo beim Marschwettbewerb in der zweiten Division vor rund 4000 Zuschauern die Bronzemedaille errungen wurde.

Größte Sorgfalt legt der Verein immer auf die Ausbildung von Jugendlichen und Kindern. In den Jahren 1970 bis 1978 hatte der Spielmannszug 74 aktive Mitglieder, davon waren allein 50 Jugendliche und Kinder. Jedes Jahr wird heute für den Nachwuchs ein dreitägiges Zeltlager veranstaltet, wobei die Kinder und Jugendlichen viel Spaß und Freude haben.

Schöne Aufzüge waren unter anderem die School- und Veedelszüge in Köln aber auch die Karnevalsaufzüge in den letzten Jahren in Troisdorf-Sieglar und Geilenkirchen-Süggerath. Auf viele schöne Preise, Ehrenpreise und erste Ränge mit Auszeichnung bei vielen Wertungsspielen kann das Corps zurückblicken. Musikalisch bietet der Verein Märsche (wobei heute wieder alte deutsche Märsche geprobt und ins Repertoire aufgenommen werden), Konzertwerke, Stimmungslieder, Karnevalslieder und Kirchenmusik.