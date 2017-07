Geilenkirchen-Immendorf.

„Der Verein gehört in die Kreisliga A“, sagt Trainer Peter Kerber und blickt da schon zur Statistik. Der Abstieg aus der A-Liga in der Saison 2014/15 wird als Ausrutscher in der Vereinshistorie angesehen, spielte Rhenania Immendorf in den vergangenen 20 Jahren mehr als 15 Jahre in der Kreisliga A, zwei Jahre sogar in der Bezirksliga.