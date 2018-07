Gangelt - Nach dem Umbau: Feierliche Einsegnung im Haus Noah

Gangelt. Mächtig stolz waren die 20 Bewohner der Eingliederungshilfe der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in Gangelt, als ihre neuen Zimmer eingesegnet wurden. Während der Umbauarbeiten in den letzten zwölf Monaten hatten sie den Umbau mit wachsender Spannung beobachtet.

Förderung für Menschen mit Hilfebedarf Im Haus Noah gibt es 20 Plätze für Menschen mit Autismusspektrumsstörungen, herausforderndem Verhalten oder besonderem Hilfebedarf. Sie sind in Einzelzimmern mit Bad und Balkon untergebracht. Dazu gibt es Gemeinschaftsräume für die Mahlzeiten und Aktivitäten, außerdem einen Garten. Das Personal der Einrichtung ist 24 Stunden vor Ort, es gibt tagesstrukturierende Angebote, Freizeitaktivitäten und individuelle Förderung.

Schließlich waren sie neugierig auf die neuen Räume. Die Dekoration und teilweise die Möblierung des eigenen Zimmers ließen sich die Bewohner aber nicht nehmen. Jedes Einzelzimmer hat somit einen eigenen Charakter. Zum „Haus Noah“ gehört auch ein Garten. Mit Grünflächen und Sitzmöglichkeiten lässt es sich hier gut aushalten. Besondere Details sind ein Boden-Trampolin und eine Nestschaukel.

„Im Haus Noah bieten wir unseren Bewohnern nicht nur ein neues Zuhause“, erklärt Ilka Gerigk, Einrichtungsleiterin der Eingliederungshilfe der ViaNobis. „Eine individuelle Förderung und Begleitung jedes einzelnen steht im Vordergrund. So bieten wir zum Beispiel für diejenigen, die aufgrund ihrer Einschränkungen keiner Beschäftigung in einer Werkstatt nachkommen können, ein tagesstrukturierendes Angebot vor Ort an. Ein ausgewogenes Freizeitprogramm rundet das Angebot ab.“

Weitere Informationen gibt es bei Ilka Gerigk unter der Telefonnummer 02454 59-413 oder per E-Mail: kontakt@vianobis-eingliederungshilfe.de.