Geilenkirchen-Tripsrath - Musikverein Tripsrath und die Feuerwehr bieten buntes Programm

Geilenkirchen-Tripsrath. Am kommenden Wochenende, Freitag, 10. August, bis Montag 13. August, findet in Tripsrath die Anna-Kirmes statt. Veranstalter sind der Musikverein St. Anna und die Löscheinheit Tripsrath-Niederheid der Feuerwehr.

Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es einige Änderungen. So finden am Samstagnachmittag ab 14 Uhr die „Crazy-Olympics“ auf dem Sportplatz statt. 20 Teams mit jeweils fünf Mitgliedern werden sich in fairen, aber nicht ganz so ernst gemeinten Wettbewerben messen.

Die Siegerehrung findet im Anschluss nebenan im Festzelt statt und geht dann nahtlos in die After-Sport-Party mit der Liveband „Rock Stu“ über. Ebenfalls findet auf dem Sportplatz parallel zu den Olympics eine Kinderbelustigung mit einem übergroßen „Vier-gewinnt-Spiel“ und einem Streichelzoo statt.

Zum Kirmesauftakt am Freitag wird es ab 20 Uhr einen Liveauftritt von Julian Scott geben. In den Pausen wird DJ Loco auflegen. Am Sonntag findet um 11 Uhr im Festzelt ein Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen statt, bevor am Nachmittag um 14.30 Uhr der große Festzug durch Tripsrath mit anschließender Parade startet. Danach gibt es eine Cafeteria im Festzelt.

Für den musikalischen Rahmen konnte die Band „Night Flyers“ verpflichtet werden. Am Montag findet um 10 Uhr der Gottesdienst mit Gefallenenehrung statt. Danach ist der Frühschoppen im Festzelt. Ab 12 Uhr wird dann Erbensuppe serviert. Auch am Montag sorgen die „Night Flyers“ für kurzweilige Unterhaltung.