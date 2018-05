Übach-Palenberg.

Ein Prosit auf ein gelungenes Fest liegt schon vor dem „NEW-Musiksommer“ in Übach-Palenberg in der Luft. Denn am kommenden Wochenende bieten die Stadt Übach-Palenberg, Hauptsponsor NEW und das Wirtspaar Astrid und Albert Spiertz wieder die bereits in den vergangenen Jahren sehr gelungene, nächste Auflage von „NEW-Musiksommer meets Winzerfest“ an.