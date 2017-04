Geilenkirchen.

Zum ersten Mal in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins der Musikschule Geilenkirchen hatte Uwe Böken zur Mitgliederversammlung in die Mensa der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule geladen. Erfreulicherweise, so Böken, habe das musikalische Lehrinstitut mit Stand vom 1. Januar dieses Jahres genau 686 Schüler und 29 Lehrpersonen.