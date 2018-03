Geilenkirchen - Musiker Andreas Joerißen tritt im Bürgertreff auf

Geilenkirchen. Eigentlich ist Andreas Joerißen Bildhauer. Dass er allerdings auch singen kann, beweist er am Freitag, 23. März, ab 19 Uhr im Bürgertreff Geilenkirchen, Gerbergasse 23. Ein Abend mit ganz viel Gänsehaut soll es werden, verspricht der Veranstalter.

Andreas Joerißen wurde 1965 in Breberen geboren und begann vor vielen Jahren seine Karriere als Musiker. Er spielte selbst komponierte Lieder in der ganzen Region. In dieser Zeit nahm er auch zwei CDs auf. Dann wechselte er seinen Beruf.

Sein Auftritt im Bürgertreff soll nicht der Anfang eines Comebacks auf die Bühne sein. „Nur diesen einen Abend werde ich singen, es wird kein Neustart meiner Musikerlaufbahn werden. Der Bildhauer und Künstler hat Priorität in meinem Leben, aber zur Unterstützung des Bürgertreffs mache ich das gerne“, sagt er.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Es werden alkoholfreie Getränke und Knabbereien angeboten. Spenden sind erwünscht, aber kein Muss.

Parkmöglichkeiten gibt es am nahe gelegenen Bahnhof, an der Konrad-Adenauer-Straße oder auf dem Friedlandplatz am barrierefreien Eingang zum Bürgertreff.