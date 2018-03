Übach-Palenberg.

Ein neues Drehleiterfahrzeug in Empfang zu nehmen, ist für Feuerwehrleute so schön wie Weihnachten. Wenn nicht noch viel schöner. Der Weihnachtsmann kommt schließlich jedes Jahr, neue Drehleitern sind da deutlich seltener. In Übach-Palenberg wurde nun am Wochenende ein neues Drehleiterfahrzeug durch den Aachener Feuerwehrseelsorger Pater Georg Mießen feierlich eingeweiht.