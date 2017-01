Schon während des Studiums im Jugendheim Zille im Einsatz

Dragan Samardzik kam im Alter von vier Jahren mit seinen Eltern nach Geilenkirchen. Sie waren vor dem Jugoslawien-Krieg geflohen. Er hat am Berufskolleg in Geilenkirchen seine Fachhochschulreife im Bereich Sozialwesen erlangt und an der Fachhochschule Nijmegen (Niederlande) Sozialpädagogik studiert. 2011 schloss er das Studium mit dem Bachelor ab.

Bereits während des Studiums absolvierte Samardzik zwei Praxissemester im Zille. „Deshalb hatte ich den Wunsch, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig zu sein“, erklärt er. Zunächst arbeitete er aber in der Caritas-Jugendhilfe Heinsberg und in verschiedenen Jugendtreffs.

Erreichbar ist Dragan Samardzik unter Telefon 01775061614 oder unter dragan.samardzic@web.de