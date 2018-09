Gangelt.

Über 1000 Ritter, Gaukler und Marketender werden am kommenden Wochenende wieder in Gangelt erwartet. Bei Thorsten Zeise, Hauptmann der Rittergruppe „Schildwächter zu Gangelt“, laufen die Fäden der Organisation zusammen, und er hat Anmeldungen von 113 Heerlagern, rechnet dabei mit 400 bis 500 Zelten, in denen beim neunten Treffen die Mittelalterfreunde von Freitag, 7. September, bis Sonntag, 9. September, übernachten.