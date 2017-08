Geilenkirchen.

Der Randalierer, der die Mitarbeiter des Geilenkirchener Rathauses in den vergangenen Monaten wiederholt in Angst und Schrecken versetzt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Grund dafür ist eine erneute Attacke des Mannes, dieses Mal war er bewaffnet: Mit einem Messer und einem Besenstiel soll vor dem Rathaus auf den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes losgegangen sein.