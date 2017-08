Mit individueller Beratung wird Energiesparen einfach

Geilenkirchen.

Wer in seiner Wohnung Energie und Geld sparen will, den Bau eines energiesparenden Hauses plant oder seine eigenen vier Wände mit Blick auf Energieeinsparungen sanieren möchte, der kann sich im Rathaus in Geilenkirchen bei einem unabhängigen Experten der Verbraucherzentrale individuell beraten lassen.