Geilenkirchen - Mit der Europa Union zum „Neuschwanstein des Münsterlandes“

Geilenkirchen. Zu einer ganztägigen Busreise ins Westmünsterland lädt die Europa-Union Geilenkirchen Mitglieder und Gäste ein. Die Fahrt findet am Mittwoch, 6. Juni, statt. Sie führt zu einer der ältesten Burgen im Münsterland, der Gemener Wasserburg, auch „Neuschwanstein des Münsterlandes“ genannt.

Ein weiteres Ziel ist die Wildpferdebahn in Dülmen. Dort erwartet die Besucher eine exklusive sachkundige Führung. Eine münsterländische Kaffeetafel in Bocholt rundet den Tagesausflug ab. Abfahrt ist um 7.30 Uhr vom Bahnhof Geilenkirchen, Rückkehr in Geilenkirchen gegen 20.30 Uhr.

Am Mittwoch, 4. Juli, hat die Europa-Union Geilenkirchen als Ziel das „weiße Städtchen“ Thorn in Niederländisch-Limburg gewählt. Eine Führung durch die Altstadt versetzt die Besucher in die mittelalterliche Vergangenheit, aus der noch fast 110 Objekte erhalten sind und die wegen ihrer weiß gekalkten Fassaden dem kleinen Ort in der Nähe von Roermond seinen touristischen Beinamen gaben.

Neben dem Besuch einer im Jahr 975 gegründeten, aus einer Benediktinerinnenabtei hervorgegangenen Abteikirche stehen eine gut zweistündige Bootsfahrt über die Maas und die Maas-Seen sowie eine limburgische Kaffeetafel auf dem Programm.

Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Abfahrt mit dem Bus ist um 10.30 Uhr vom Bahnhof Geilenkirchen, Rückkehr gegen 19 Uhr. An diesem Tag findet kein Spiel bei der Fußballweltmeisterschaft statt.

Anmeldungen zu beiden Fahrten sind möglich bei Christa Abels unter Telefon 02451-8215.