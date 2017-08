Mit dem Fahrrad zum Gangelter Wildpark

Geilenkirchen-Teveren. In diesem Jahr führt die DJK Teveren ihre traditionelle Fahrradwanderung am kommenden Samstag, 26. August, durch. Treffpunkt mit Fahrrädern ist um 12 Uhr an der Katholischen Grundschule in Teveren.

Am renaturierten Rodebach vorbei geht die Fahrt zum Freiwildgehege in Gangelt. Anschließend wird nach kurzer Weiterfahrt Kaffee und Kuchen im Infozentrum am Kahnweiher serviert. Frisch gestärkt geht es über eine andere Route auf die Rückfahrt.

Gegen 17.45 Uhr kommt man wieder in Teveren an. Abschließend ist ein gemütliches Beisammensein „Bei Rippchen“, Hinter dem Gang 3, vorgesehen.

Die Teilnahme am Nachmittagsprogramm einschließlich Eintritt, Kaffee und Kuchen ist kostenlos für alle Teilnehmer. Am Abend zahlen Vereinsmitglieder zwölf Euro. Nicht-Vereinsmitglieder zahlen 15 Euro als Kostenbeitrag für Essen und Trinken. Jugendliche können kostenlos teilnehmen.

Die Veranstaltung ist offen, das heißt auch Nicht-Vereinsmitglieder können teilnehmen. Eine Anmeldung bei Leo Mingers unter Telefon 02451/1522 ist notwendig.