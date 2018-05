Gangelt-Birgden - Mit dem 315. Schuss: Andreas Bautz ist König der Birgdener Schützen

Gangelt-Birgden.

Schon am Vatertag (Christi Himmelfahrt) wurden in Birgden traditionell die neuen Würdenträger der St.-Urbanus-Schützenbruderschaft ermittelt. Trotz sehr schlechter Wetterprognosen machten sich die Schützen mit guter Stimmung an die Vorbereitung ihres Vogelschusses.