Geilenkirchen.

217 Flüchtlinge aus 34 Ländern leben derzeit in Geilenkirchen. Untergebracht sind sie in 21 Unterkünften. Der größte Teil lebt in Neu-Teveren, An der Friedensburg, in der August-Thyssen-Straße und im Limitenweg. In der eigens für Flüchtlinge errichteten Unterkunft An der Friedensburg haben 56 Asylbewerber ihr Zuhause.