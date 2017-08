Übach-Palenberg.

„Es geht immer weiter und es geht beim SVM wieder aufwärts“, so Vorsitzender „Män“ Martin Jöris, und wenn er es sagt, dann steckt da viel Herzblut in der Aussage und motiviert alle anderen Verantwortlichen. Seit der Gründung 1971 ist der mittlerweile 83-Jährige mit Leib und Seele dabei und erlebte in den vergangenen Jahren eine turbulente Vereinszeit.