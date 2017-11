Übch-Palenberg - Missionsausstellung: Deko und Selbstgemachtes

Übch-Palenberg.

Die Kinder im vom Bürgerkrieg betroffenen Südsudan unterstützen: Das war das Ziel der Missionsausstellung in Palenberg. Dabei waren es wohl nicht nur die leckeren, selbst gebackenen Kekse, die auch bei der jüngsten Missionsausstellung die Menschen in Scharen anzogen. Voll war es in jedem Falle, vor allem nach Ende der Messe in der Pfarrkirche St. Theresia Palenberg.