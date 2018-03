Geilenkirchen - Misereor fordert Christen auf, die Welt zu verändern

Geilenkirchen. Die Katholische Kirche in Deutschland begeht am Sonntag, 18. März, den Misereor-Sonntag.

Am Samstag um 17.15 Uhr in Geilenkirchen-Hünshoven und am Sonntag um 11 Uhr in Geilenkirchen St. Marien feiert die katholische Pfarrgemeinde Gottesdienste, die vom Missionskreis vorbereitet wurden unter dem Motto „Heute schon die Welt verändert?“ Es ist eine Fastenaktion, in deren Mittelpunkt die Menschen in Indien stehen, wobei die Aktion gemeinsam in Deutschland und Indien durchgeführt wird.

Globale Herausforderungen können nicht aus der Perspektive eines Landes oder Kontinents allein gelöst werden, sondern das „eine Haus“ erfordert ein differenziertes Handeln in gemeinsamer Verantwortung. So formuliert es Papst Franziskus. Die Frage des Leitwortes soll die Menschen in den Ländern von der Notwendigkeit überzeugen, daran zu arbeiten, dass niemand zurückbleibt. Durch Misereor-Partnerorganisationen werden die Menschen in Indien befähigt, in Projekten ihre Rechte auf Wohnen, Arbeit und Bildung einzufordern.

Gerade Christen sind gefordert: Die Welt braucht Veränderung. Im Anschluss an den Gottesdienst ab 11 Uhr lädt der Missionskreis der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien wie in jedem Jahr zum „Suppensonntag“ in die Oase ein. Dort werden hausgemachte Suppen und Nachspeisen, die von den Mitarbeitern des Missionskreises und Pfarrangehörigen zubereitet werden, angeboten. Ebenso ist der „Dritte-Welt-Laden“ geöffnet.