Metalldieb auf frischer Tat erwischt

Übach-Palenberg. Auf frischer Tat erwischte ein aufmerksamer Nachbar in der Nacht auf Dienstag in Übach-Palenberg einen Metalldieb. Der Täter flüchtete und ließ ein rotes Fahrrad zurück - sowie mehrere Meter eines bereits abgerissenen Garagendachs.

Gegen 2.45 Uhr hörte der Zeuge in der Nähe von Garagen an der Mittelstraße verdächtige Geräusche. Der Nachbar traf dort auf einen Mann. Als er ihn ansprach, flüchtete er über einen Verbindungsweg in Richtung Brünestraße.

Zurück ließ er ein rotes Fahrrad sowie mehrere Meter einer Zinkabdeckung, die er offenbar zuvor von den Garagen abgerissen hatte. Der Flüchtige war etwa 1,70 Meter groß und trug eine rote Steppjacke.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02452/920-0.