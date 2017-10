Gangelt.

In vielen Städten gehören sie längst zum Erscheinungsbild: Bücherregale, die in ausgedienten Telefonzellen, Cafés, öffentlichen Einrichtungen oder sogar in Linienbussen dazu einladen, Lesestoff mit anderen zu teilen. Dabei geht es weniger um Leihe und Rückgabe, sondern vielmehr um echtes Verschenken und Annehmen.