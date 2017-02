Mehrgenerationenhaus feiert Karneval

Übach-Palenberg. Auch in der fünften Jahreszeit hat das Mehrgenerationenhaus Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, wieder einiges für Kinder, Jugendliche und Senioren zu bieten.

Los geht es am 9. und 15. Februar ab 9.30 Uhr mit dem beliebten karnevalistischen Frühstück im Seniorenzentrum. Haupt- und Ehrenamtler haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Anmeldung unter Telefon 02451/49369.

Weiter geht es am Freitag, 17. Februar, von 18 bis 20.30 Uhr mit der integrativen Karnevalsdisco im Jugendzentrum. Der Förderverein für Kinder und Jugend Frelenberg und des Jugendzentrums haben eine tolle Veranstaltung mit vielen Spielen geplant. Bunte Kostüme sind sehr willkommen. Für drei Euro sind Getränke, Popcorn und jede Menge Spiel und Spaß zu haben.

Am Altweiber-Donnerstag sind Vertreter des Jugendzentrums beim Rathaussturm in Übach als Ansprechpartner für die Jugend unterwegs. Daher bleibt an diesem Tag das Jugendzentrum geschlossen. Freitags ist dann von 15 bis 22 Uhr der offene Treff für Jugendliche geöffnet.

An Rosenmontag bleiben Jugend- und Seniorenzentrum geschlossen. Frühstück und Mittagstisch finden am 23. und 24. Februar ebenfalls nicht statt.