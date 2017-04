Mehrfamilienhaus brennt: Wohnung schwer beschädigt

Geilenkirchen. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Geilenkirchen am Montag laufen die Ermittlungen der Polizei nach der Ursache.

Der Brand in dem Gebäude an der Niederrheinstraße war gegen 12.20 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle, alle Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Die Mieter der Erdgeschosswohnung mussten jedoch anderweitig untergebracht werden, da die Räume nicht mehr bewohnbar waren.

Zur Brandursache konnte bis jetzt nichts festgestellt werden - die Ermittlungen dauern an.