Geilenkirchen.

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes hat der Geilenkirchener Stadtrat in dieser Woche den Weg für die Erweiterung der Golfanlage am Sportpark Loherhof freigemacht. Während sich der derzeitige Platz in Richtung Prummern und Immendorf erstreckt, ist die 28 Hektar große Erweiterung in Richtung Süggerath geplant.