Geilenkirchen.

War der Angeklagte, ein 24-jähriger Zimmermann aus Heinsberg, tatsächlich so betrunken, dass er an Rosenmontag 2017 nach einer Party in der Sporthalle Teveren eine Müllmannjacke mit Gewalt rauben wollte? Das hätte, wenn es denn so gekommen wäre, wie die Staatsanwaltschaft angeklagt hatte, böse ausgehen können für den Angeklagten. Schließlich ist räuberischer Diebstahl kein Kavaliersdelikt.