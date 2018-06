Übach-Palenberg.

Wenn Marion und Uschi die Köpfe zusammenstecken, dann kommt garantiert was Gutes dabei heraus: So könnte man die Zusammenarbeit zwischen Marion Dalmisch vom Mehrgenerationenhaus (MGH) am Palenberger Bahnhof und Ursula „Uschi“ Hartmann vom Verein „Obdachlosenhilfe – Gemeinsam für Menschen in Not“ auch zusammenfassen. Wer beide schon mal an einem Tisch erlebt hat, spürt gleich, dass an diesen Worten viel Wahres dran ist. Denn hier fließt nicht nur Energie, hier sind Synergien unterwegs, die beiden Institutionen helfen.