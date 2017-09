Übach-Palenberg.

Es mag ein bisschen grausam sein, aber um zu verdeutlichen, von was für einer Summe man spricht, machen ein paar kleine Rechenbeispiele Sinn. Für 1,5 Millionen Euro hätte die Stadt Übach-Palenberg 15 Jahre lang ihre Stadtbücherei finanzieren können. Sie könnte auch 100 Jahre lang ihren Eigenanteil an einer Schulsozialarbeiterstelle stemmen oder 7,5 Mal monatelange archäologische Grabungen in zukünftigen Lidl-Industriegebieten bezahlen können.