Geilenkirchen - Marktcafé: Geselligkeit und Geld für den guten Zweck

Geilenkirchen. „20 Jahre Marktcafé, das ist eine lange Zeit, in der wir jeden Freitag – außer in den Ferien – Ihnen die Möglichkeit zum gemeinsamen Frühstück anbieten. Seit 20 Jahren wird dieses Angebot angenommen.“ Mit diesen Worten umschrieb Annemie Stassen eine Institution, die viele Geilenkirchener nicht mehr missen möchten.

Annemie Stassen führt beim Marktcafé ein wenig die Fäden zusammen, die derzeit von 14 ehrenamtlichen Helfern „gesponnen werden“. Das Engagement der Ehrenamtlichen macht es möglich, dass jeden Freitag – außer in den Ferien – ein gemütlicher Frühstückstreff in der Oase an St. Marien abgehalten werden kann.

Das 20-jährige Jubiläum des Marktcafés wurde mit einem Dankgottesdienst in St. Marien gefeiert, den Pfarrer Peter Frisch zelebrierte. Im Anschluss traf man sich zu einem Empfang in der Oase, an dem auch viele Ehemalige teilnahmen.

Auch Sabine Jansen, ehemalige Gemeindereferentin in Geilenkirchen, war an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und feierte das Jubiläum des Marktcafés, das sie initiiert hatte, mit. Der Reinerlös des Marktcafés kommt nach wie vor den Menschen in den Missionsländern und in Not geratenen Menschen in Krisengebieten zugute.

Annemie Stassen schilderte in ihrer Rede die Entwicklung des Marktcafés. Stassen: „Angefangen hat alles mit einer Tasse Kaffee in der Oase, die unsere damalige Gemeindereferentin Sabine Jansen nach der Frauenmesse um 8 Uhr anbot.“ Dieses Angebot sollte die Lücke füllen, bis die Geschäfte der Stadt eine Stunde später öffneten. „Es wurden auch schon fair gehandelter Kaffee, Tee, Kakao und so weiter zum Kauf angeboten, “ so Annemie Stassen.

Durch den beruflich bedingten Ortswechsel von Sabine Jansen habe der damalige Missionsausschuss in Zusammenarbeit mit der katholischen Frauengemeinschaft das Angebot des Marktcafés übernommen. Aus der anfänglichen Tasse Kaffee sei ein Kaffee mit süßem Brötchen geworden und die durch die Frage von Pastor Müller „Und wo bleibt das Ei?“ dann auch noch das Eibrötchen hinzu gekommen.

Der Eine-Welt-Welt sei durch ein umfangreiches Sortiment mit Wein, Nudeln und Geschenkartikeln erweitert worden. Selbstgekochte Marmeladen und Liköre der Frauengemeinschaft hätten im Laufe der Jahre das Angebot ergänzt. Annemie Stassen: „Mehr als 77.500 Euro wurden im Laufe der 20 Jahre Marktcafé einschließlich des Verkaufs von Artikeln des Eine-Welt-Ladens eingenommen.“

Nach Abzug der Kosten seien die verschiedensten Missionsprojekte und die aktuellen Krisengebiete der Welt unterstützt worden. Einen festen Platz im Gemeindeleben habe auch das Große Marktcafé, das am Sonntag vor dem ersten Advent wiederum von der Frauengemeinschaft angeboten werde. Das Marktcafé steht allen Besuchern offen, und zwar freitags – außer in Ferien – von 8.30 Uhr bis 10 Uhr.