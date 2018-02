Übach-Palenberg - Marcel Derichs erhält Auszeichnung für seine Verdienste im Karneval

Übach-Palenberg.

Kinderprinz, Jugendpräsident, Tänzer und Kopf der „Fliegenden Tütüs“, Prinz im Dreigestirn, zwischenzeitlich Geschäftsführer und seit 2007 Vorsitzender und Präsident in Personalunion: Was Marcel Derichs von der Karnevalsgesellschaft „Frelenberger Esel“ schon für das rheinische Brauchtum Karneval geleistet hat, schaffen manche nicht in einem ganzen Vereinsleben.