Übach-Palenberg.

Der Friedhof an der Alten Kirche in Frelenberg macht einen verwahrlosten Eindruck, so als würde sich niemand um diese idyllisch gelungene Ruhestätte der Verstorbenen kümmern. Stinksauer macht das die Besucher, die gerade in den heißen Sommertagen öfter zu den Gräbern gehen, um den Blumen Wasser zu bringen.