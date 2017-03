Malerei und Fotografie: Keine Langeweile in den Ferien

Übach-Palenberg. In der zweiten Osterferienwoche werden im Jugendzentrum im Mehrgenerationenhaus Übach-Palenberg, Konrad-Adenauer-Platz 1, wieder Kurse für Kinder angeboten.

Im Kurs „Farb-Spiele“ mit Doris Linden-Mahr wird es kreativ. In kleinen Schritten lernen die Kinder, wie man mit Acrylfarbe und Leinwand tolle Bilder zaubern kann. Acrylmalerei ist unkompliziert und vielfältig, die Farben lassen sich wunderbar miteinander kombinieren. So entstehen mit wenigen Pinselstrichen schon kleine Kunstwerke. Was neben Farbe noch verwendet werden kann, erfahren die Kinder im Kurs, der von Dienstag, 18. April, bis Freitag, 21. April, jeweils von 9 bis 14 Uhr stattfindet. Er ist geeignet für Kinder ab sechs Jahren. Die Kosten betragen sieben Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Umgang mit der Kamera

Im zweiten Kurs dreht sich bei „Momente in der Natur“ alles ums Fotografieren. Kinder von acht bis zwölf Jahren erfahren ebenfalls vom 18. bis 21. April von 9.30 bis 11.30 Uhr alles über digitale Fotografie. Seit die digitale Fotografie vor Jahren Einzug gehalten hat, ist das Fotografieren so einfach wie nie zuvor. Nach der eigentlichen Aufnahme kann man sich das Ergebnis kurze Zeit später auf dem Kameramonitor anschauen.

Kinder fotografieren mit wachsender Begeisterung. Damit sie aber noch mehr Spaß am Fotografieren haben, hat Kursleiter Hubert Schippers sein Wissen in kompakter Form zusammengestellt. Hubert Schippers ist selbst Naturfotograf und Mitglied der GDT und im VDF. Folgende Inhalte werden erlernt: Handhabung der Kamera und Aufnahmetechniken, Wo speichere ich meine Fotografien, damit ich sie auch nach Jahren noch finde? Muss ich wirklich alles fotografieren?

Wichtig ist, dass die Kinder eine Kamera mitbringen. Die Kosten betragen acht Euro.

Anmeldungen zu beiden Kursen sind unter Telefon 02451/2781 oder per E-Mail an jugendzentrum@uebach-palenberg.de möglich.