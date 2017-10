Merkstein / Übach-Palenberg.

Der sanfte Melancholiker mit der rauchigen Stimme war ein Held seiner Jugend. Schon damals sang Thomas Haloschan gerne die Lieder des Poeten Leonhard Cohen. Jetzt war der gebürtige Merksteiner, der 1982 sein Abitur am Städtischen Gymnasium Herzogenrath „baute“ mit seinem Programm „I’m your Man – A Tribute to Leonard Cohan“ zu Gast im Fördermaschinenhaus im Grube-Adolf-Park.