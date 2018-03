Geilenkirchen.

Dürfen Mädchen zukünftig die Realschule Geilenkirchen besuchen? Was heute selbstverständlich ist, beschäftigte im März 1968 die Menschen in der Umgebung. Denn damals war dies längst noch nicht überall die Regel. Ein Blick in das Archiv der Geilenkirchener Volkszeitung von vor 50 Jahren zeigt uns, welche Themen damals in aller Munde waren.