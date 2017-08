Liebesbeweis im Kornfeld: Dieser Heiratsantrag ist einen Hektar groß

Übach-Palenberg. Eine ganz besondere Überraschung wartete am Sonntag auf Nicole: Auf einem goldenen Feld in Übach-Palenberg stand in großen Lettern eine Frage an die Freundin von Peter P., die zuvor mit größter Sorgfalt und Mühe erstellt worden war.

Der 26-Jährige hatte sich für den großen Moment etwas ganz besonderes ausgedacht; sein Heiratsantrag ist insgesamt einen Hektar groß, für die Erstellung der Wörter brauchte er sieben Stunden.

Die Buchstaben mit einer Höhe von jeweils 15 Metern schrieb er mit einem Grubber und Traktor, den Plan dazu hatte er zuvor auf Papier festgelegt. GPS half ihm bei der Ausführung, außerdem standen ihm drei Freunde tatkräftig zur Seite.

Am Sonntagabend holte er dann seine Freundin Zuhause ab, verband ihr die Augen und fuhr mit ihr zum Feld. Dort hatten seine Freunde bereits eine Hebebühne aufgestellt, auf der das Paar in die Höhe schwebte. In 20 Metern Höhe machte Peter P. seiner Freundin dann den Antrag.

Und ihre Antwort? „Natürlich hat sie 'ja' gesagt", erzählt Peter P. glücklich.