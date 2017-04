Lia und Liam sind die beliebtesten Namen

Übach-Palenberg. Auch die Stadt Übach-Palenberg hat Angaben über die Geburten aus dem Jahr 2016 gemacht. Hier wurden insgesamt 207 Neugeborene registriert.

Die Anzahl der neugeborenen Jungen liegt mit 109 etwas über der Anzahl der Mädchen (98). Vier Mädchen wurden 2016 in Übach- Palenberg Lia genannt. Damit liegt der Name knapp vor Leni, Lina, der deutschlandweiten Favoritin Marie und Zoey.

Diese Namen wurden von den Eltern in Übach-Palenberg je dreimal verteilt. Bei den Jungen heißt der Spitzenreiter aus Übach Liam, da gleich fünf Paare ihre neugeborenen Söhne so nannten. Auf Liam folgen Leon als zweitbeliebtester Name (vier), Platz drei teilen sich Jonas und Milan (jeweils drei).