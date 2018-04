Übach-Palenberg - La Ultima spielen die Böhsen Onkelz in Übach-Palenberg

Übach-Palenberg. Die Band La Ultima tritt als Coverband der Böhsen Onkelz am Samstag, 28. April, ab 20 Uhr im Festzelt auf dem Rathausplatz Übach-Palenberg auf.

La Ultima aus Mönchengladbach hat sich mit ihrer Show seit 2007 einen festen Rang als Böhse-Onkelz-Tribute-Band in ganz NRW erspielt. Den Liedern der Frankfurter Legenden wird auf eine frische Weise neues Leben eingehaucht. Natürlich covern La Ultima die Onkelz, jedoch versuchen sie diese nicht nur zu imitieren. Pathos wird durch ein zwinkerndes Auge ersetzt.

So entsteht ein ganz neues Gefühl abseits der üblichen Coverbands, was mit unzähligen Auftritten in ganz NRW viele Zuhörer und begeisterte Anhänger gefunden hat. Ohne Wehmut, erhobenen Zeigefinger oder politische Inhalte spielt La Ultima voller Inbrunst die Songs, die seit Jahrzehnten begeistern und Party produzieren, und zwar fast so engagiert, als hinge ihr Leben davon ab.

Parallel unter dem Namen Schmerzfrei unterwegs, hat die Band neben eigenen Deutschrocksongs noch mehr zu bieten und beginnt auf Wunsch eine musikalische Reise durch Deutschrockland. Eine einzigartige Mischung, mit der die vier Jungs allen Klischees den Mittelfinger zeigen, versprechen die Veranstalter.

Karten kosten im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 16 Euro.