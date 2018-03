Gangelt - Kuschelige Osterhasen verteilen 15.000 Eier im Wildpark Gangelt

Gangelt. Lange hielt der eisige Winter die Natur fest umklammert, doch so langsam lässt sich der Frühling blicken, und die ersten Sonnentage haben den Wildpark aus dem Winterschlaf erweckt.

Die Murmeltiere haben ihren Winterbau verlassen und wärmen sich in der Mittagssonne. Die ersten Jungtiere sind auch schon da: Muffellämmer springen umher, und Frischlinge folgen wohlbehütet den Bachen bei den ersten Ausflügen.

Zurzeit ist der Wildpark dabei, ein neues Wolfsrudel aufzubauen. Seit Ende 2017 sind zwei Wolfsdamen aus dem Wildpark „Schwarze Berge“ hier zu Hause. Die beiden jungen Wölfinnen sind noch ein wenig schüchtern und verstecken sich häufig in ihrem Bau. Seit Anfang März ist ein zweijähriger Wolfsrüde aus dem Wildpark „Schloss Tambach“ dazu gekommen.

Osterfee „Alisande“ schaut vorbei

Gerade an den Ostertagen kommen die jungen Gäste im Wildpark auf ihre Kosten. Osterhasen verteilen ab Karfreitag 15.000 Ostereier – teils aus Schokolade, teils hart gekocht. Außerdem erwartet die Kinder ein bunters Rahmenprogramm im Wildpark: Am Karfreitag gibt es Kinderschminken mit der Osterfee „Alisande“, am Ostersonntag und Ostermontag sind „Jean Pierre Duflic“, der schnellste Polizist Frankreichs, sowie Simone, die Schmink- und Tattoo-Künstlerin, die die Kinder in bunte Fabelwesen verwandelt, im Park zu Gast.

Der Wildpark Gangelt ist ein schönes und spannendes Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier sehen und erfahren die Besucher viel Interessantes über die europäische Tierwelt. Auf dem rund 50 Hektar großen Wald- und Bruchgelände im Rodebachtal leben über 500 Tiere in naturnaher Umgebung.

Nur wenige Zäune versperren den Blick auf Wisente, Elche, Rot- und Damwild, Steinböcke, Gämsen und Co. Von erhöhten Aussichtspunkten lassen sich Luchse, Wölfe, Bären, Wildkatzen und Waschbären beobachten. Einige Raubtiere wie Fischotter, Wildkatzen, Baummarder, Luchse und Wölfe können bei einem Fütterungsrundgang zu abgestimmten Zeiten hautnah erlebt werden.

Eine Attraktion ist die Greifvogelschau (werktags um 15 Uhr, in den Ferien zusätzlich auch um 13 Uhr, sonn- und feiertags um 14 und 16 Uhr). Falkner Erwin Janssen gibt bei den Flugvorführungen der Adler, Bussarde, Milane, Falken, Eulen und Geier interessante Informationen über Merkmale und Fähigkeiten der Greifvögel.

Im Streichelzoo macht es Spaß, mit Schafen, Ziegen und Hühnern auf Tuchfühlung zu gehen.

Ganzjährig geöffnet

Ein dreisprachiges Informationssystem in Deutsch, Niederländisch und Englisch führt die Besucher sicher durch den Park und vermittelt Wissenswertes über die einzelnen Wildarten, und ein Waldlehrpfad beschreibt mehr als 50 verschiedene Bäume und Sträucher. Auf dem Rundweg durch den Park befindet sich das Restaurant „Haus Wildblick“ mit Sonnenterrasse und Ausblick auf die Tiere, ein Abenteuerspielplatz und das Bienenhaus, in dem die Besucher von Ostern bis Oktober an den Wochenenden interessante Führungen vom Imker erleben können.

Der Wildpark Gangelt ist ganzjährig, auch an Feiertagen, ab 9 Uhr geöffnet.