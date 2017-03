Kurs zur Prävention: Alles Gute für den Rücken

Geilenkirchen. Auch in diesem Jahr bietet der ATV Geilenkirchen wieder den Rückenkurs „Präventives Haltungstraining im Sport- und Turnverein“ unter der Leitung der erfahrenen Übungsleiterin Inge Schnitzler an.

Der Kurs findet an zehn Terminen, beginnend am 31. März, jeweils freitags von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle der Gemeinschaftsgrundschule Geilenkirchen, Sittarder Straße (Eingang Königsberger Straße) statt. Sportbekleidung und Hallensportschuhe sind für die Teilnehmer erforderlich.

Ein abwechslungsreiches und interessantes Programm zur Verbesserung der körperlichen Fitness sowie der Beseitigung von Bewegungsdefiziten und Rückenbeschwerden wird in diesem Kurs angeboten. Der Kurs ist für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet, die sich gesund halten wollen, vielleicht sportlich eine Weile pausiert haben oder einen Ausgleich zur beruflichen Tätigkeit benötigen.

Die durchgeführten Übungen und Bewegungsabläufe stärken die Rumpfmuskulatur und helfen damit Rückenbeschwerden zu lindern oder sogar ganz zu verhindern. Inge Schnitzler wurde speziell für die Durchführung des Präventionskurses ausgebildet und verfügt als Übungsleiterin über langjährige Erfahrungen.

Die Kursgebühr beträgt 40 Euro. Da der Kurs zertifiziert ist (Deutscher Standard Prävention und Sport Pro Gesundheit) wird er von den Krankenkassen in der Regel, bei einer Teilnahme an mindestens 80 Prozent der Übungseinheiten, mit 80 Prozent der Kosten bezuschusst. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, eine Anmeldung ist deshalb erforderlich. Anmeldungen bei Ruth Carduck unter Telefon 02451/1063 oder per E-Mail: abt.sport@atvgeilenkirchen.de.